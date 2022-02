Camorra | l' 88enne ' Zi Minuzzo' trasferito ai domiciliari | carcerato più anziano d' Italia

Advertising

Edicole votive costruite anche su vestigia romane per celebrare i boss dellaNapoli, 25 febbraio 2022 " "Zi Minuzzo", bossdella, tra i più anziani detenuti d'Italia , è uscito ieri sera dal carcere di Secondigliano per essere trasferito agli arresti domiciliari . Il motivo? Problemi di salute. È quanto ...Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto il differimento della pena - dal carcere ai domiciliari - nei confronti di Carmine Montescuro il boss didetto 'Zi Minuzzo', ritenuto uno dei detenuti più anziani d'Italia, arrestato insieme ad altre 22 persone il 24 ottobre del 2019, nell'ambito di un blitz della Squadra Mobile coordinato ...Scarcerato il boss Carmine Montescuro, “vecchio saggio” della camorra napoletana: la detenzione sostituita coi domiciliari per motivi di ...Il boss Carmine Montescuro era nel Carcere di Secondigliano dal 2019, per associazione mafiosa e per estorsione. Arrestato con altre 22 persone in un blitz al Porto di Napoli. Deve scontare 15 anni, m ...