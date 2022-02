Benevento, i convocati per Perugia: Caserta torna al “Curi” con cinque assenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabio Caserta ha diramato, al termine della seduta mattutina, la lista dei 22 giocatori convocati per il match di domani contro il Perugia valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie BKT. Il tecnico del Benevento, che tornerà per la prima volta da ex al “Renato Curi”, dovrà fare a meno degli infortunati Masciangelo, Elia, Viviani e Moncini. All’appello mancherà anche Farias, il brasiliano dovrà scontare il secondo turno di squalifica rimediato dopo Cittadella. Questi i convocati della Strega: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fabioha diramato, al termine della seduta mattutina, la lista dei 22 giocatoriper il match di domani contro ilvalevole per la 26esima giornata del campionato di Serie BKT. Il tecnico del, che tornerà per la prima volta da ex al “Renato”, dovrà fare a meno degli infortunati Masciangelo, Elia, Viviani e Moncini. All’appello mancherà anche Farias, il brasiliano dovrà scontare il secondo turno di squalifica rimediato dopo Cittadella. Questi idella Strega: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 ...

