Belfast | Kenneth Branagh lontano da Shakespeare ha smarrito la bussola della creatività registica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) E che ti aspettavi da? Appunto, niente. Chi ne sa di cinema, talvolta può pure aiutare a distinguere il grano dal loglio prima di entrare in sala (a proposito: uno spettatore pagante, chi scrive). Non chesia un film inguardabile, per carità (è candidato a sette Oscar, ndr). La carineria del piccolo protagonista Buddy/(Jude Hill), con il ciuffetto biondo risistemato (o ravvivato, come si dice tra acconciatori), gli incisivi buffi e irregolari, lo sguardo sulla luna e la sci-fi dell’epoca, ha la simpatia del ricattino morale ed emotivo, dimensione cesellata, quadratina, preordinata da Disney movie. Quindi, davvero, sparare sui bimbi croce rossa belli per copione è perfidia pura. Peccato però che, oramai nell’olimpo registico del faccio di tutto io da primissima ...