Vaccino,Toscana: quarta dose booster per superfragili da martedì primomarzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da martedì primo marzo anche in Toscana sarà avviata la somministrazione della quarta dose booster in persone particolarmente fragili, ovvero in soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Daprimo marzo anche insarà avviata la somministrazione dellain persone particolarmente fragili, ovvero in soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GrossetoNotizie : Vaccino Covid: dal primo marzo la quarta dose booster per i ‘superfragili’ - poetanaif : @Rivi7Alessandro @RobertoRenga Nel 2017 ho fatto il vaccino contro la meningite che circolava in Toscana. Sono anco… - MRambo29 : Muore a 53 il giorno dopo il vaccino noto barbiere in Toscana davanti al suo negozio #nessunacorrelazione ? - TgrRaiToscana : 35 mila toscani fragili dalla settimana prossima potrebbero ricevere la quarta dose. Per gli altri, secondo gli esp… - intoscana : #Vaccini: “Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino #Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di do… -