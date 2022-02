Un viaggio speciale che altro non è se non un tributo alla città. (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche cose identificano Milano come le sue botteghe storiche. Il loro profumo, l’atmosfera, la pavimentazione, le insegne. La peculiarità unica di questi luoghi è la loro capacità di fondersi con le vetrate dei nuovi grattacieli, con estrema grazia e saggezza. Pur mantenendo la loro autenticità. Lo sanno bene i milanesi, che le frequentano da sempre, e lo capiscono a pieno i non milanesi, che ne rimangono piacevolmente sorpresi e conquistati. È con questi presupposti che Dolce&Gabbana, proprio alla vigilia della Milano Fashion Week 2022, lancia il progetto Autentica. Un viaggio speciale che altro non è se non un tributo di Dolce&Gabbana alla città. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche cose identificano Milano come le sue botteghe storiche. Il loro profumo, l’atmosfera, la pavimentazione, le insegne. La peculiarità unica di questi luoghi è la loro capacità di fondersi con le vetrate dei nuovi grattacieli, con estrema grazia e saggezza. Pur mantenendo la loro autenticità. Lo sanno bene i milanesi, che le frequentano da sempre, e lo capiscono a pieno i non milanesi, che ne rimangono piacevolmente sorpresi e conquistati. È con questi presupposti che Dolce&Gabbana, propriovigilia della Milano Fashion Week 2022, lancia il progetto Autentica. Unchenon è se non undi Dolce&Gabbana. ...

Advertising

L_Moretti_Foto : RT @MikonosViaggi1: Speciale MARE ITALIA 2022 ?? Se stai già sognando l'estate, il mare, la crema solare e gli immancabili aperitivi al tra… - MikonosViaggi1 : Speciale MARE ITALIA 2022 ?? Se stai già sognando l'estate, il mare, la crema solare e gli immancabili aperitivi al… - vespergeist : @TuppenceB2 Un grande! Avevo visto uno speciale una volta di lui in viaggio in Cina e non l’ho più ritrovato… mi è sempre piaciuto ?????? - zazandrea : Prima lo speciale nel viaggio in Afganistan, adesso il reportage dentro la guerra (ahimè) in #Ucraina. Il livello… - donamarchetti : RT @diariotv2000: Domani parte il viaggio nel #Mediterraneo frontiera di #pace a #Firenze Lo seguiremo in questi giorni, e domenica #27feb… -