Ucraina | Papa | 2 marzo preghiera e digiuno per la pace

Advertising

vaticannews_it : #23febbraio 'La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra': è l'invocazione di #PapaFrancesco n… - Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - Avvenire_Nei : Udienza. L'appello del Papa per l'Ucraina: il 2 marzo giornata di preghiera e digiuno - eldacar79 : Tranquilli rega che adesso arriva il Papa, due preghiere e un appello e risolve ?? #Russia #Ucraina - pinonardi1 : RT @vaticannews_it: #23febbraio 'La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra': è l'invocazione di #PapaFrancesco nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Papa

In un appello rivolto a "credenti e non credenti", il Mercoledi' delle Ceneri di quest'anno, il prossimo 2 marzo, e' stato dedicato daFrancesco a una "Giornata di digiuno per la pace" in. "Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'- ha detto il Pontefice al termine dell'udienza ...L'Ambasciata italiana inè stata chiara e anche allo staff italiano del tecnico bresciano (... Digiunare, per scongiurare la guerra, è stato invece l'invito del. Che forse, anche alla ...unica iniziativa fatta per la pace in Ucraina. All'inizio della prima guerra mondiale all'allora papa Benedetto XV si spese molto per la pace. A settembre 2014 invitava le potenze a deporre le armi.In questo momento, mentre soffiano inquietanti venti di guerra dall’Ucraina, gli Stati non sembrano ... firmeranno sabato per poi consegnarla a Papa Francesco che domenica sarà in città.