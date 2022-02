Ucraina: informativa Draghi in Aula Camera domani 10.30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi terrà domani, alle 10.30, l'informativa in Aula alla Camera sulla guerra in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il premier Marioterrà, alle 10.30, l'inallasulla guerra in

Advertising

ItalyMFA : ?? Alle ore 12.00, al #Senato Informativa del Min @luigidimaio sulla crisi tra Russia e Ucraina ???Segui la diretta… - simonaki76 : RT @ultimoranet: Guerra in Ucraina ????, forze russe penetrate nella regione di Kiev. Il segretario Nato Stoltenberg: “Pace in Europa in fran… - ultimoranet : Guerra in Ucraina ????, forze russe penetrate nella regione di Kiev. Il segretario Nato Stoltenberg: “Pace in Europa… - TV7Benevento : Ucraina: informativa Draghi in Aula Camera domani 10.30 - - radionorba : La Russia attacca l’Ucraina: è guerra. #Mattarella convoca il Consiglio supremo della Difesa, domani informativa di… -