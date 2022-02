**Ucraina: in riunione Cisr con Draghi valutate misure da adottare** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Nella riunione di questa mattina del Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, "sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e valutate le misure da adottare". Lo si apprende da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Nelladi questa mattina del Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal presidente del Consiglio Mario, "sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina eleda adottare". Lo si apprende da Palazzo Chigi.

