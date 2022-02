Putin: “Siamo stati costretti a prendere queste misure. Le sanzioni? Restiamo parte dell’economia mondiale”. I leader del G7 pronti a ‘punirlo’ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ‘bello’ (per modo di dire), è che nonostante in tutto il caos che si sta scatenando, il presidente russo riesce a mantenere un atteggiamento grido e distaccato, come se quanto di orribile si sta consumando in questi ore in Ucraina, sia una sorta di ‘episodio’ a se stante, routine. Questa almeno l’impressione che suscita quanto dichiarato da Vladimir Putin che oggi, come se non avesse altri da pensare, ha ricevuto a colloquio una comunità imprenditoriale moscovita. Putin: “Siamo stati costretti a prendere queste misure, La Russia resta parte dell’economia mondiale” “Siamo stati costretti a prendere queste ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ‘bello’ (per modo di dire), è che nonostante in tutto il caos che si sta scatenando, il presidente russo riesce a mantenere un atteggiamento grido e distaccato, come se quanto di orribile si sta consumando in questi ore in Ucraina, sia una sorta di ‘episodio’ a se stante, routine. Questa almeno l’impressione che suscita quanto dichiarato da Vladimirche oggi, come se non avesse altri da pensare, ha ricevuto a colloquio una comunità imprenditoriale moscovita.: “, La Russia resta” “...

