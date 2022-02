Putin e la guerra in Ucraina: la democrazia sotto attacco (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin attacca l’integrità nazionale del popolo ucraino stravolgendo gli equilibri mondiali. Per giorni la diplomazia ha tentato di evitare l’escalation militare, ma aleggia a questo punto il dubbio sulle reali intenzioni del Presidente russo di arrivare davvero ad una mediazione. Secondo diverse analisi delle fonti video, sia quelli dei capi delle repubbliche indipendentiste del Donbass, che quello dello stesso Putin di oggi, in cui annuncia attacco, risulterebbero essere stati registrati tempo prima. Prova che sancirebbe una premeditazione lucida e cruda del Cremlino di attaccare il popolo ucraino. Da che parte della storia dunque bisogna stare? La NATO attaccherà? Come possiamo colpire Putin? Fin dove si spingerà Mosca? Il presidente russo Vladimir PutinL’attacco di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirattacca l’integrità nazionale del popolo ucraino stravolgendo gli equilibri mondiali. Per giorni la diplomazia ha tentato di evitare l’escalation militare, ma aleggia a questo punto il dubbio sulle reali intenzioni del Presidente russo di arrivare davvero ad una mediazione. Secondo diverse analisi delle fonti video, sia quelli dei capi delle repubbliche indipendentiste del Donbass, che quello dello stessodi oggi, in cui annuncia, risulterebbero essere stati registrati tempo prima. Prova che sancirebbe una premeditazione lucida e cruda del Cremlino di attaccare il popolo ucraino. Da che parte della storia dunque bisogna stare? La NATO attaccherà? Come possiamo colpire? Fin dove si spingerà Mosca? Il presidente russo VladimirL’di ...

