Preghiera del mattino del 24 Febbraio 2022: "Rinnova Signore i prodigi della Tua misericordia"

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata.

Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant'Ignazio di Loyola).

Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo

