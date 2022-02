anteprima24 : ** Pontecagnano Faiano, sequestrata area adibita a #Discarica ** - tvoggi : PONTECAGNANO FAIANO, SEQUESTRATA AREA ADIBITA A DISCARICA I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Ci… - linkmotorsepoca : HONGA GL 1000 GOLD WING 1976 ( RARA VERSIONE ANNIVERSARIO ) - € 9000 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SAL… - linkmotorsepoca : DAILY 35/29 PANINOTECA STREET FOOD - € 37000 AUTO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERNO Via Manzoni, 5 84098 P… - linkmotorsepoca : MG TD 1953 (TARGA ORO ISCRITTA ASI ) - RESTAURO PERFETTO - € 34500 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALER… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano

Fuoco e fumo, stamattina, a, in via Monsignor Grasso. Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un garage, in un palazzo di sei piani.: danni alla moto, ai due scooter e ai vari materiali che .... L'allarme è scattato a metà mattinata, quando i condomini si sono accorti di un forte odore acre e dal fumo che arrivava dai piani inferiori. Paura in via Monsignor Grasso a ...Al via ieri i lavori per la realizzazione del presidio sanitario a Pontecagnano Faiano. Il Polo... Radio Alfa 21-02-2022 13:40 CRONACA Al via i lavori per la realizzazione del Polo della Salute a ...Questa mattina, alle 9:00 circa, si è sviluppato un incendio in un garage situato in un piano interrato di un edificio di sei piani a Pontecagnano Faiano. Sono stati allertati subito i Vigili del ...