Nave turca in rotta da Odessa colpita da presunta bomba (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jupiter, una Nave mercantile turca sotto bandiera delle Isola Marshall, è stata colpita nel corso di una rotta da Odessa verso la Romania da quella che sembra essere una bomba. Si tratta della terza volta che una Nave civile viene colpita in prossimità dell’Ucraina. Se realmente si trattasse di una bomba legata agli attacchi russi, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jupiter, unamercantilesotto bandiera delle Isola Marshall, è statanel corso di unadaverso la Romania da quella che sembra essere una. Si tratta della terza volta che unacivile vienein prossimità dell’Ucraina. Se realmente si trattasse di unalegata agli attacchi russi,

Advertising

zav_news : #LIVE #Guerra ?? Raid aereo russo su base militare nel distretto di #Podolsk, nell'oblast del porto strategico di… - Leonessaorg : RT @ultimenotizie: Una nave portacontainer di proprietà turca è stata colpita da una bomba nelle acque al largo di #Odessa. Non vi sarebber… - paoladb795 : RT @ultimenotizie: Una nave portacontainer di proprietà turca è stata colpita da una bomba nelle acque al largo di #Odessa. Non vi sarebber… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Una nave portacontainer di proprietà turca è stata colpita da una bomba nelle acque al largo di #Odessa. Non vi sarebber… - ultimenotizie : Una nave portacontainer di proprietà turca è stata colpita da una bomba nelle acque al largo di #Odessa. Non vi sar… -