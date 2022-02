Milan, paradosso Romagnoli: capitano con le valigie pronte (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata ad Alessio Romagnoli, capitano e bandiera del Milan di Stefano Pioli e in scadenza di contratto a giugno. Nonostante il ritrovato posto da titolare nella difesa rossonera la permanenza a Milano del centrale ex Roma rimane tutt’altro che scontata. La dirigenza rossonera non vorrebbe perdere a zero il giocatore ma ha già fatto capire di voler puntare su altri nomi di maggior prospettiva (vedi Botman) e non ha intenzione di prolungare il contratto del suo capitano alle alte cifre attuali. Per questo l’ipotesi più probabile sembra un suo addio a fine stagione. Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata ad Alessioe bandiera deldi Stefano Pioli e in scadenza di contratto a giugno. Nonostante il ritrovato posto da titolare nella difesa rossonera la permanenza ao del centrale ex Roma rimane tutt’altro che scontata. La dirigenza rossonera non vorrebbe perdere a zero il giocatore ma ha già fatto capire di voler puntare su altri nomi di maggior prospettiva (vedi Botman) e non ha intenzione di prolungare il contratto del suoalle alte cifre attuali. Per questo l’ipotesi più probabile sembra un suo addio a fine stagione.

