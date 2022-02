Le truppe russe controllano Chernobyl

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ore 20.50 - L'avanzata continua Il governo ucraino ha confermato che l'esercito russo, dopo uno scontro con le forze di terra locali, hanno preso il controllo della zona con la centrale nucleare di. Il sarcofago che protegge le ancora pericolosissime scorie nucleari dell'incidente del 1986 non sarebbe stato danneggiato

TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - rtl1025 : ?? Le truppe russe hanno sfondato e sono penetrate nella regione di #Kiev. Lo hanno annunciato i soldati ucraini che… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Le truppe russe hanno preso il #controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel,… - SilviaKin92 : RT @jimmomo: +++Truppe russe entrate nella regione di Kiev, avrebbero già sfondato le difese in direzione della capitale+++ Se Kiev cade fa… - giannino974 : RT @RiccardoPennisi: In una sola mappa, lo schieramento progressivo delle truppe russe attorno all'#Ucraina negli ultimi due mesi, e le dir… -

No, questa sembra essere un'invasione in piena regola, con leche hanno già sfondato e sono penetrate nella regione di Kiev. La retorica usata da Vladimir Putin, oltre al dispiegamento ...Attacco su larga scala dellein ucraina. L'offensiva iniziata all'alba. I militari russi hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale di Kiev. Caduta l'area della ex centrale nucleare di ..."Putin è l'aggressore. Putin ha scelto questa guerra. E ora lui e il suo paese pagheranno le conseguenze". Così il presidente americano Joe Biden, nell'annunciare l'intenzione di imporre contro la ...Riascolta Ucraina, i russi entrano a Kiev di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.