Jerry Lewis è stato accusato di molestie sessuali (Di giovedì 24 febbraio 2022) E sono giunte nuove dichiarazioni sul passato di Jerry Lewis, attore e comico morto nel 2017. Alcune sue ex-coprotagoniste, infatti, hanno recentemente affermato di come il comico avesse abusato di loro mentre lavoravano insieme. La Dark Side di Hollywood Amy Ziering e Kirby Dick, vincitori di un Emmy, sono gli ideatori di queste interviste sul passato di Jerry Lewis. Già autori di Allen v. Farrow, la ricerca dei due registi prevede ancora una volta di di scavare affondo nella Dark Side di Hollywoood, stavolta, però, nella Vecchia Hollywood. La raccolta di interviste è stata inizialmente rilasciata a Vanity Fair, nella speranza che le voci delle donne potessero essere ascoltate. Le attrici coinvolte Una delle prime testimonianze è stata quella di Karen Sharpe, che ha lavorato con Jerry ...

