Invasione Ucraina, la strategia di Putin: attaccare il Donbass per arrivare a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per il Cremlino lo scontro era inevitabile e quindi ha attaccato per primo. Anche quando Putin accusava l'occidente di non voler trattare aveva già deciso dove e quando ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per il Cremlino lo scontro era inevitabile e quindi ha attaccato per primo. Anche quandoaccusava l'occidente di non voler trattare aveva già deciso dove e quando ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - ilpost : Migliaia di persone stanno cercando di scappare da Kiev, come testimoniano le foto di una enorme fila di automobili… - marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - CgilBologna : RT @collettiva_news: Con l'invasione dell'#Ucraina da parte della #Russia , parte la mobilitazione contro una #guerra che sta già causando… - GiuseppeLuca : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… -