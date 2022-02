In Ucraina Putin scommette sulla debolezza dell'Occidente (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine è arrivata. Nelle prime ore del mattino, Vladimir Putin ha avviato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Un atto che ha lasciato sgomenta la comunità internazionale, ma che non era poi così inatteso. Appena ieri l’intelligence statunitense aveva reso noto che un attacco russo si sarebbe verificato nell’arco di 48 ore, mentre il recente riconoscimento delle due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk da parte di Mosca aveva lasciato intendere che il presidente russo fosse pronto ad alzare drammaticamente il tiro. Putin sostiene di volersi limitare ad abbattere infrastrutture e basi militari, per arrivare a una demilitarizzazione dell’Ucraina: uno scenario, questo, che renderebbe l’Ucraina stessa di fatto inglobata nell’orbita di ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine è arrivata. Nelle prime ore del mattino, Vladimirha avviato un’invasione su vasta scala. Un atto che ha lasciato sgomenta la comunità internazionale, ma che non era poi così inatteso. Appena ieri l’intelligence statunitense aveva reso noto che un attacco russo si sarebbe verificato nell’arco di 48 ore, mentre il recente riconoscimentoe due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk da parte di Mosca aveva lasciato intendere che il presidente russo fosse pronto ad alzare drammaticamente il tiro.sostiene di volersi limitare ad abbattere infrastrutture e basi militari, per arrivare a una demilitarizzazione: uno scenario, questo, che renderebbe l’stessa di fatto inglobata nell’orbita di ...

