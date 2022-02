Il Pd annuncia protesta davanti alla ambasciata russa a Roma (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all'ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina. #StopInvasionerussa #UcrainaLibera". Lo scrive su twitter... Leggi su today (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all'per esprimere la nostra ferma condanna dell'invasionedell'Ucraina. #StopInvasione#UcrainaLibera". Lo scrive su twitter...

Advertising

LaCnews24 : Il neo segretario della federazione dem di Catanzaro condivide la protesta dei dipendenti del call center e annunci… - ANSA_med : Tunisia: la 'pasionaria' Moussi si candida alle presidenziali. Leader Pdl annuncia Giornata di protesta per il 13 m… - salernotoday : 'Basta con i rifiuti nella Piana del Sele', il sindaco di Serre annuncia presidi permanenti a Persano… - fisco24_info : Georgia, Saakashvili annuncia nuovo sciopero della fame: 'Protesta contro il modo in cui autorità trattano me e pop… - qnazionale : Sinner annuncia Vagnozzi: «Felice di lavorare con lui» (Crivelli). «Sinner ha fatto la scelta giusta Ora il suo ten… -