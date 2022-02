I paesi Baltici invocano l'articolo 4 della Nato dopo l'invasione dell'Ucraina. Che cosa vuol dire? (Di giovedì 24 febbraio 2022) I paesi Baltici – Lituania, Estonia e Lettonia – e la Polonia, questa mattina, dopo l’inizio delle operazioni russe in Ucraina, hanno invocato l’articolo 4 del Trattato dell’Atlantico del nord. Secondo il trattato costitutivo della Nato, le varie parti possono chiedere consultazioni “ogni volta che, nell’opinione di almeno uno di essi, è minacciata l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e di sicurezza di qualunque dei paesi dell’alleanza”. Dal 1949, anno di fondazione della Nato, l’articolo 4 è stato invocato sei volte. Il Consiglio serve a coordinare eventuali risposte, ma soprattutto “a mostrare unità”, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) I– Lituania, Estonia e Lettonia – e la Polonia, questa mattina,l’inizioe operazioni russe in, hanno invocato l’4 del Trattato’Atlantico del nord. Secondo il trattato costitutivo, le varie parti possono chiedere consultazioni “ogni volta che, nell’opinione di almeno uno di essi, è minacciata l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e di sicurezza di qualunque dei’alleanza”. Dal 1949, anno di fondazione, l’4 è stato invocato sei volte. Il Consiglio serve a coordinare eventuali risposte, ma soprattutto “a mostrare unità”, ...

