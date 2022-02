È ora di chiudere le porte girevoli con la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per reagire alla folle guerra di Vladimir Putin la prima mossa spetta alla Germania. Occorre oggi stesso estendere le sanzioni al patrimonio di Gerard Schröder, ex capo della Spd, a meno che non si dimetta dai suoi incarichi nelle aziende russe e rinunci alla recentissima nomina nel board di Gazprom. Perché suggerisco questa proposta? Prima di tutto i fatti. Negli ultimi giorni del suo mandato governativo Schröder ha firmato l’accordo per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Dopo i risultati deludenti delle elezioni anticipate del 18 settembre 2005, Schröder ha lasciato il governo e qualche settimana dopo il gigante russo Gazprom lo ha nominato presidente della società che gestisce il gasdotto Nord Stream, carica che tuttora occupa. Nei mesi e anni successivi è entrato nel consiglio di amministrazione di altri consorzi internazionali controllati dai russi. Pochi giorni fa è stato ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per reagire alla folle guerra di Vladimir Putin la prima mossa spetta alla Germania. Occorre oggi stesso estendere le sanzioni al patrimonio di Gerard Schröder, ex capo della Spd, a meno che non si dimetta dai suoi incarichi nelle aziende russe e rinunci alla recentissima nomina nel board di Gazprom. Perché suggerisco questa proposta? Prima di tutto i fatti. Negli ultimi giorni del suo mandato governativo Schröder ha firmato l’accordo per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Dopo i risultati deludenti delle elezioni anticipate del 18 settembre 2005, Schröder ha lasciato il governo e qualche settimana dopo il gigante russo Gazprom lo ha nominato presidente della società che gestisce il gasdotto Nord Stream, carica che tuttora occupa. Nei mesi e anni successivi è entrato nel consiglio di amministrazione di altri consorzi internazionali controllati dai russi. Pochi giorni fa è stato ...

