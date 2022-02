Draghi, «ora il dialogo con Mosca è impossibile: pronti a imporre conseguenze severe» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi Draghi affronta la questione Ucraina. Il Parlamento italiano ha chiesto un’informativa urgente al Presidente Draghi che si terrà domani alle 10.30 alla Camera e alle 12.30 al Senato. Per martedì, invece, sono in calendario le comunicazioni del premier sugli sviluppi del conflitto: alle 10 al Senato e alle 15.30 alla Camera. Al momento, dunque, il primo messaggio che il capo del governo ha formalizzato, è un messaggio di solidarietà e di vicinanza al popolo e alle autorità dell’Ucraina. Dichiarando innanzitutto: «Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Abbiamo accanto i nostri alleati – l’Europa, gli Stati Uniti –. Insieme faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell’Ucraina. La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigiaffronta la questione Ucraina. Il Parlamento italiano ha chiesto un’informativa urgente al Presidenteche si terrà domani alle 10.30 alla Camera e alle 12.30 al Senato. Per martedì, invece, sono in calendario le comunicazioni del premier sugli sviluppi del conflitto: alle 10 al Senato e alle 15.30 alla Camera. Al momento, dunque, il primo messaggio che il capo del governo ha formalizzato, è un messaggio di solidarietà e di vicinanza al popolo e alle autorità dell’Ucraina. Dichiarando innanzitutto: «Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Abbiamo accanto i nostri alleati – l’Europa, gli Stati Uniti –. Insieme faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell’Ucraina. La ...

