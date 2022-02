Crisi Ucraina, Federcalcio: “Chiesto a Uefa e Fifa divieto di giocare a squadre russe” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Il comitato esecutivo della Federcalcio Ucraina ha deciso di appellarsi formalmente alle principali autorità calcistiche mondiali ed europee. Tenendo conto dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, il comitato ha inviato un appello a Fifa e Uefa affinché venga vietata ai club russi la partecipazione ad ogni competizione internazionale; è stato inoltrato all’Uefa l’invito per cambiare la sede della finale di Champions League e per la Supercoppa europea del 2023“. Questo il messaggio diffuso dalla Federcalcio Ucraina dopo l’invasione russa di questa notte. Attualmente, San Pietroburgo è prevista come sede della finale di Champions, mentre la Supercoppa europea del 2023 è stata assegnata a Kazan. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Il comitato esecutivo dellaha deciso di appellarsi formalmente alle principali autorità calcistiche mondiali ed europee. Tenendo conto dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’, il comitato ha inviato un appello aaffinché venga vietata ai club russi la partecipazione ad ogni competizione internazionale; è stato inoltrato all’l’invito per cambiare la sede della finale di Champions League e per la Supercoppa europea del 2023“. Questo il messaggio diffuso dalladopo l’invasione russa di questa notte. Attualmente, San Pietroburgo è prevista come sede della finale di Champions, mentre la Supercoppa europea del 2023 è stata assegnata a Kazan. SportFace.

