Conferenza stampa Inzaghi: «Genoa avversario difficile. Lautaro? Tornerà a segnare» (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Conferenza stampa alla vigilia di Genoa Inter: le parole del mister nerazzurro Simone Inzaghi sul match di domani Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti nella Conferenza stampa della vigilia di Genoa Inter:le parole del tecnico nerazzurro. PARTITA – «Troviamo un avversario in salute che nelle ultime 4 gare ha pareggiato, ma giocando un ottimo e intenso calcio. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata». Lautaro – «Si è detto tanto in questi ultimi giorni, siamo il miglior attacco in Serie A e non esiste il problema attaccanti. Sale la preoccupazione quando non riusciamo a creare, ma anche contro il Sassuolo abbiamo tirato in porta 20 volte, con 7-8 occasioni limpide. Torneremo presto a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laalla vigilia diInter: le parole del mister nerazzurro Simonesul match di domani Simonerisponde alle domande dei giornalisti nelladella vigilia diInter:le parole del tecnico nerazzurro. PARTITA – «Troviamo unin salute che nelle ultime 4 gare ha pareggiato, ma giocando un ottimo e intenso calcio. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata».– «Si è detto tanto in questi ultimi giorni, siamo il miglior attacco in Serie A e non esiste il problema attaccanti. Sale la preoccupazione quando non riusciamo a creare, ma anche contro il Sassuolo abbiamo tirato in porta 20 volte, con 7-8 occasioni limpide. Torneremo presto a ...

