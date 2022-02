Cinque chili di marijuana e proiettili in casa: quattro arresti a San Marcellino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri in un’abitazione di San Marcellino, nel casertano; al momento dell’irruzione nell’appartamento c’erano tre cittadini albanesi e una donna romena, due dei quali hanno tentato la fuga. I quattro sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nell’abitazione i carabinieri della compagnia di Aversa hanno rinvenuto anche 56 proiettili calibro 9×21 e attrezzi atti allo scasso. I tre albanesi sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la donna in quello femminile di Pozzuoli. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodisono stati sequestrati dai carabinieri in un’abitazione di San, nel casertano; al momento dell’irruzione nell’appartamento c’erano tre cittadini albanesi e una donna romena, due dei quali hanno tentato la fuga. Isono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nell’abitazione i carabinieri della compagnia di Aversa hanno rinvenuto anche 56calibro 9×21 e attrezzi atti allo scasso. I tre albanesi sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la donna in quello femminile di Pozzuoli. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Cinque chili di #Marijuana e proiettili in casa: quattro #Arresti a San Marcellino ** - GFucci58 : RT @SkyTG24: Droga, cinque chili di marijuana in casa: 4 arresti nel #Casertano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Droga, cinque chili di marijuana in casa: 4 arresti nel #Casertano - SkyTG24 : Droga, cinque chili di marijuana in casa: 4 arresti nel #Casertano - casertafocus : SAN MARCELLINO – Nascondono cinque chili di marijuana in casa e diverse munizioni, bloccati tre uomini e una donna… -