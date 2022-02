Chelsea: c'è un talento richiesto da mezza Premier (Di giovedì 24 febbraio 2022) Brighton, Norwich, Southampton e Watford sono interessati al talento dell'academy del Chelsea Xavier Simons. Il 19 enne centrocampista inglese... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Brighton, Norwich, Southampton e Watford sono interessati aldell'academy delXavier Simons. Il 19 enne centrocampista inglese...

Advertising

zazoomblog : Chelsea: c'è un talento richiesto da mezza Premier - #Chelsea: #c'è #talento - YBah96 : RT @0Marcullo02: Il Condor dopo aver rispedito Torres al Chelsea deve trovare un nuovo centravanti per mister Inzaghi. La scelta ricade su… - jemappellediego : Oggi c'è chi guarderà i gobbi per gufarli, chi guarderà i prossimi acquisti del Milan in Chelsea-Lille e poi c'è l… - sportli26181512 : Reims, un talento è sempre più ambito sul mercato: L'attaccante 19enne del Reims Hugo Ekitike sta facendo una grand… - LeBombeDiVlad : ?? #Chelsea, il talento #Broja sotto gli occhi delle big europee ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea talento Inter, due nomi per sistemare la difesa: gli obiettivi di Inzaghi I difensori nel mirino dei nerazzurri sembrano essere Andreas Christensen , centrale del Chelsea ... In particolare sul giovane talento ci sarebbero tante big. window.eventDFPready?googletag.cmd.push(...

Crystal Palace, c'è un talento conteso da mezza Europa ... talento classe 2001 in forza al Crystal Palace. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, il giovane esterno destro è nel mirino di Chelsea, Arsenal e Bayern Monaco.

José Mourinho, tutti i giovani talenti che ha lanciato in carriera Sky Sport Gazzetta - Vlahovic al Max Milan - “Tonali”: lottatore di talento. Romelu in crisi, al Chelsea è triste e sogna un ritorno clamoroso - si legge - Il gigante belga non si è mai ambientato a Londra, per i nerazzurri è disposto a ...

Allegri stregato dal suo talento: la Juventus vola in Inghilterra per chiudere l’affare Allegri sarà con molta probabilità anche nella prossima stagione l'allenatore della Juve e ha chiesto alla dirigenza un nuovo grande colpo.

I difensori nel mirino dei nerazzurri sembrano essere Andreas Christensen , centrale del... In particolare sul giovaneci sarebbero tante big. window.eventDFPready?googletag.cmd.push(......classe 2001 in forza al Crystal Palace. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, il giovane esterno destro è nel mirino di, Arsenal e Bayern Monaco.Milan - “Tonali”: lottatore di talento. Romelu in crisi, al Chelsea è triste e sogna un ritorno clamoroso - si legge - Il gigante belga non si è mai ambientato a Londra, per i nerazzurri è disposto a ...Allegri sarà con molta probabilità anche nella prossima stagione l'allenatore della Juve e ha chiesto alla dirigenza un nuovo grande colpo.