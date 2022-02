Basi e metafisica del metaverso Il Live Talk di Formiche

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il. Non esiste ancora una definizione univoca per questa parola, ma il mondo tecnologico è stato catturato dalle sue promesse almeno da quando Facebook ha cambiato il proprio nome in Meta e il fondatore Mark Zuckerberg si è impegnato a costruirne le. Da allora, non si contano le compagnie che hanno iniziato a studiare, immaginare e investire nell’era post-internet. Gli albori di questo processo di creazione hanno prodotto un nugolo di domande fondamentali, nel vero senso della parola; man mano che la nostra vita si ibrida con quella digitale, alle questioni di natura tecnologica si sovrapporranno problemi di ordine sociale ed etico, ma anche geopolitico ed economico. Queste le premesse dietro aldi, che ha dedicato l’ultimo numero della rivista al ...