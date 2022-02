Valentino Rossi prepara presentazione “Mooney Vr46 racing team” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il teatro Rossini di Pesaro come set speciale per presentare il team di Valentino Rossi. La cerimonia avverrà domani in streaming a partire dalle ore 12:00. Intanto oggi è di scena al teatro pesarese il “Mooney Vr46 racing team”, la grande famiglia motoristica di Valentino Rossi ma anche quella privata, con papa’ Graziano, mamma Stefania e la fidanzata Francesca Sofia Novello (pRossima al parto) su tutti. Il team manager sarà Pablo Nieto mentre a Luca Brivio è stata data la guida del team di Moto2. E soprattutto, c’è sempre Valentino che non si annoiera’ nemmeno quest’anno, visto che andra’ a correre con le quattroruote nel campionato Gt. Domani, a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il teatroni di Pesaro come set speciale per presentare ildi. La cerimonia avverrà domani in streaming a partire dalle ore 12:00. Intanto oggi è di scena al teatro pesarese il “”, la grande famiglia motoristica dima anche quella privata, con papa’ Graziano, mamma Stefania e la fidanzata Francesca Sofia Novello (pma al parto) su tutti. Ilmanager sarà Pablo Nieto mentre a Luca Brivio è stata data la guida deldi Moto2. E soprattutto, c’è sempreche non si annoiera’ nemmeno quest’anno, visto che andra’ a correre con le quattroruote nel campionato Gt. Domani, a ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi continua a correre su Sky Sport ?? Il GTWCE sarà trasmesso sui canali Sky ?? 'Sono molto contento'… - SkySportMotoGP : SU SKY E IN STREAMING SU NOW SEMPRE IN PISTA PIÙ DI 380 GARE IN 40 WEEKEND E OLTRE 1.400 ORE DI PROGRAMMAZIONE LIVE… - SkySportMotoGP : Il GT World Challenge Europe con @ValeYellow46 è su Sky #SkyMotori #ValentinoRossi - fisco24_info : Moto: Valentino Rossi prepara presentazione 'Vr46 racing team': Diretta streaming da Teatro Rossini di Pesaro - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto, Valentino Rossi prepara la presentazione del 'VR46 Racing Team' -