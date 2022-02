Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: nuova dama per Diego, Giuliana chiude con Biagio e Federica impossibilitata ad entrare in studio per Matteo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: cosa succederà nella nuova puntata? Vicende interessanti sia per il Trono Over che per quello Classico … Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: Gloria attacca Diego e lui “si consola” con un nuovo arrivo Procede tra alti e bassi il corteggiamento tra Diego Tavani e Gloria Nicoletti. Tuttavia oggi vedremo che la dama se la prenderà col cavaliere, perché si farebbe sentire poco al telefono e non l’ha ancora baciata. Sicuramente non mancheranno le polemiche. Per Diego (che nel caso ci fosse bisogno di ricordarlo, è un’ex fiamma di Ida Platano), avverrà però anche qualcosa di positivo, perché scenderà una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 febbraio 2022)23: cosa succederà nellapuntata? Vicende interessanti sia per il Trono Over che per quello Classico …23: Gloria attaccae lui “si consola” con un nuovo arrivo Procede tra alti e bassi il corteggiamento traTavani e Gloria Nicoletti. Tuttavia oggi vedremo che lase la prenderà col cavaliere, perché si farebbe sentire poco al telefono e non l’ha ancora baciata. Sicuramente non mancheranno le polemiche. Per(che nel caso ci fosse bisogno di ricordarlo, è un’ex fiamma di Ida Platano), avverrà però anche qualcosa di positivo, perché scenderà una ...

