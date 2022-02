Ucraina colpita da un massiccio attacco informatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I siti web appartenenti a molti enti governativi ucraini sono stati presi di mira in un massiccio attacco informatico. Tra questi i siti web del parlamento ucraino (la Rada), del ministero degli Esteri e dei servizi di sicurezza. Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I siti web appartenenti a molti enti governativi ucraini sono stati presi di mira in un. Tra questi i siti web del parlamento ucraino (la Rada), del ministero degli Esteri e dei servizi di sicurezza.

