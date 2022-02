Sudorazione eccessiva del viso: cos’è, cause e rimedi naturali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) cos’è La Sudorazione eccessiva del viso o iperidrosi del viso è un fenomeno che porta a un’eccessiva secrezione del sudore da parte delle ghiandole sudoripare. Da non confondere con il sebo in eccesso, il sudore del viso si presenta sotto forma di piccole goccioline che si concentrano sul labbro superiore – la zona dei baffetti – la fronte e le tempie. In alcuni casi, possono essere coninvolti anche mento e collo e il sudore può essere prodotto in quantità così abbondanti da formare dei veri e propri rigagnoli che scendono dalla fronte verso il basso. Che cos’è il sudore e perché sudiamo? Sudare è in processo naturale e fisiologico ed è uno dei meccanismi grazie al quale il corpo è in grado di dissipare calore. Il sudore è composto da acqua e sali ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Ladelo iperidrosi delè un fenomeno che porta a un’secrezione del sudore da parte delle ghiandole sudoripare. Da non confondere con il sebo in eccesso, il sudore delsi presenta sotto forma di piccole goccioline che si concentrano sul labbro superiore – la zona dei baffetti – la fronte e le tempie. In alcuni casi, possono essere coninvolti anche mento e collo e il sudore può essere prodotto in quantità così abbondanti da formare dei veri e propri rigagnoli che scendono dalla fronte verso il basso. Cheil sudore e perché sudiamo? Sudare è in processo naturale e fisiologico ed è uno dei meccanismi grazie al quale il corpo è in grado di dissipare calore. Il sudore è composto da acqua e sali ...

Advertising

joseluckyman : RT @joseluckyman: VIDEO GRATUITO Svela 1 Insolito trucco per Eliminare la Sudorazione Eccessiva per SEMPRE! In meno di 48 Ore - Garantito!… - zazoomblog : Sudorazione eccessiva: Ecco come agire per limitare il problema - #Sudorazione #eccessiva: #agire - PagliariLuigi : @evavola @SeanFonnery Gli squilibri ormonali sono tra le cause di un'eccessiva sudorazione. - fragoIixie : common side effects may include palpitazioni eccessiva sudorazione gambe tremanti -