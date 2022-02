Stomatite | cos’è | origini | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per quanto riguarda la, innanzitutto sono da considerare l’igiene orale e i controlli regolari dal proprio dentista. Queste sono le due basi fondamentali per evitare che si sviluppi il rischio diLaè una infiammazione diffusa del cavo orale che si concentra sulle parti molli della bocca, gengive, l’interno delle guance, il palato, lingue, superficie interna delle labbra.Comunemente isono l’alitosi, il bruciore della bocca, la presenza di afte, il dolore durante la masticazione, l’arrossamento, la sensazione di gonfiore e nelle forme più gravi si può avere l’ingrossamento dei linfonodi e difficoltà a deglutire e a parlare., cause e ...