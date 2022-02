Serie A, è corsa a tre per la presidenza della Lega (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì l’Assemblea di Lega per decidere il nuovo presidente, in ballo tre nomi: Bonomi, Casini e Bini Smaghi Venerdì sarà il giorno dell’Assemblea di Lega della Serie A. L’ennesima per decidere il futuro presidente. I nomi in ballo sono tre. Da Bonomi, capo della confindustria, caldeggiato soprattutto da Inter e Milan che si è già esposto con un’intervista al Corriere dello Sport. A contendere la poltrona anche Casini, uomo politico, e Bini Smaghi, voluto per la maggior parte dalle proprietà americane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì l’Assemblea diper decidere il nuovo presidente, in ballo tre nomi: Bonomi, Casini e Bini Smaghi Venerdì sarà il giorno dell’Assemblea diA. L’ennesima per decidere il futuro presidente. I nomi in ballo sono tre. Da Bonomi, capoconfindustria, caldeggiato soprattutto da Inter e Milan che si è già esposto con un’intervista al Corriere dello Sport. A contendere la poltrona anche Casini, uomo politico, e Bini Smaghi, voluto per la maggior parte dalle proprietà americane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

