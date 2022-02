Sampdoria, Audero o Falcone? C’è la scelta definitiva di Giampaolo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Chi sarà il portiere titolare della Samp nella seconda parte della stagione? La sensazione è che Giampaolo voglia continuare l'ottima prestazione di Falcone, ma per Odero non è proprio un rifiuto totale. Il manager Dorian ha confermato che la nuova gerarchia non sarà certa. Falcone è ancora in vantaggio su Odero, ma non è da escludere che l'ex Juventus possa recuperare subito il terreno perduto con i compagni. Cosa fai nel fantacalcio? Il nostro consiglio è di tenere entrambi i portieri ed evitare di rischiare solo puntando su Falcone. Odero riguadagnerà il suo posto da titolare. Valuta la tua strategia con molta attenzione durante questa parte calda della stagione. Come accennato, Falcone sarà il portiere della Samp, almeno per ora. Per quanto riguarda Odero, farà del suo meglio per ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Chi sarà il portiere titolare della Samp nella seconda parte della stagione? La sensazione è chevoglia continuare l'ottima prestazione di, ma per Odero non è proprio un rifiuto totale. Il manager Dorian ha confermato che la nuova gerarchia non sarà certa.è ancora in vantaggio su Odero, ma non è da escludere che l'ex Juventus possa recuperare subito il terreno perduto con i compagni. Cosa fai nel fantacalcio? Il nostro consiglio è di tenere entrambi i portieri ed evitare di rischiare solo puntando su. Odero riguadagnerà il suo posto da titolare. Valuta la tua strategia con molta attenzione durante questa parte calda della stagione. Come accennato,sarà il portiere della Samp, almeno per ora. Per quanto riguarda Odero, farà del suo meglio per ...

Advertising

blucerchiante : Emil #Audero è l’indiziato numero uno a lasciare la #Sampdoria in estate. Infatti sul portiere ex #Juventus si vorr… - zazoomblog : Sampdoria faccia a faccia tra Giampaolo e Audero: cosa succede - #Sampdoria #faccia #faccia #Giampaolo… - clubdoria46 : #Sampdoria, faccia a faccia tra #Audero e #Giampaolo: i dettagli #Samp #Falcone - dorianoforesto : Non posso pensare di poter prendere punti di penalizzazione per aver comprato quel soprammobile di Audero… - SampNews24 : #Sampdoria, #Giampaolo parla con #Audero: il retroscena sulle gerarchie -