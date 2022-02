Roma, scoperta attività di spaccio in un garage: arrestato un 20enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’era un via vai sospetto, davanti a quel garage in via Vernio, vicino Colle Salario: una situazione che ha insospettito gli agenti del commissariato Celio. I poliziotti, durante l’osservazione, hanno visto un ragazzo entrare e poi uscire pochi minuti dopo: lo hanno così immediatamente fermato, trovandogli addosso 0,45 grammi di hashish. Si sono così mobilitati, entrando dentro il garage, scoprendo così l’attività illecita. spaccio a Roma: fermata attività in un garage L’operazione ha portato così all’arresto di un Romano di 20 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari. Procedendo con la perquisizione, gli agenti hanno trovato ben 1239 grammi di hashish, 14,2 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, 3 bilancini di precisione, un coltello, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’era un via vai sospetto, davanti a quelin via Vernio, vicino Colle Salario: una situazione che ha insospettito gli agenti del commissariato Celio. I poliziotti, durante l’osservazione, hanno visto un ragazzo entrare e poi uscire pochi minuti dopo: lo hanno così immediatamente fermato, trovandogli addosso 0,45 grammi di hashish. Si sono così mobilitati, entrando dentro il, scoprendo così l’illecita.: fermatain unL’operazione ha portato così all’arresto di unno di 20 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari. Procedendo con la perquisizione, gli agenti hanno trovato ben 1239 grammi di hashish, 14,2 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, 3 bilancini di precisione, un coltello, ...

Advertising

repubblica : Studenti in top e con la pancia scoperta al Righi 'contro il sessismo nelle scuole'. La protesta dopo la frase: 'Ma… - SkyTG24 : #Roma, scoperta Gioconda a Montecitorio: potrebbe essere di Leonardo - AndysTechGarage : RT @MakerFaireRome: Alla scoperta della #fisica delle particelle: al via, dal 24 febbraio, l'International Masterclass, l'iniziativa dedica… - organtin : RT @MakerFaireRome: Alla scoperta della #fisica delle particelle: al via, dal 24 febbraio, l'International Masterclass, l'iniziativa dedica… - MakerFaireRome : Alla scoperta della #fisica delle particelle: al via, dal 24 febbraio, l'International Masterclass, l'iniziativa de… -