PS Plus Marzo 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marzo 2022 è alle porte, e come ogni mese torna in grande spolvero l’appuntamento con i giochi PS Plus per PS4 e PS5 che Sony ha riservato agli iscritti al suo servizio Il mese più corto dell’anno è ormai quasi un ricordo, e con la sua dipartita si fa sempre più vicina la stagione primaverile. E per un Febbraio che ci saluta, ecco pronto un Marzo che, come vuole la tradizione del PS Plus, è pronto a regalare agli iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony un nutrito numero di giochi PS4 e PS5. Riuscirà il terzo mese dell’anno ad accontentare l’utenza del colosso nipponico, dopo le polemiche scoppiate in rese in seguito all’annuncio dei giochi distribuiti durante il già citato Febbraio? Continuate la lettura del nostro speciale ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è alle porte, e come ogni mese torna in grande spolvero l’appuntamento con iPSper PS4 e PS5 che Sony ha riservato agli iscritti al suo servizio Il mese più corto dell’anno è ormai quasi un ricordo, e con la sua dipartita si fa sempre più vicina la stagione primaverile. E per un Febbraio che ci saluta,pronto unche, come vuole la tradizione del PS, è pronto a regalare agli iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony un nutrito numero diPS4 e PS5. Riuscirà il terzo mese dell’anno ad accontentare l’utenza del colosso nipponico, dopo le polemiche scoppiate in rese in seguito all’annuncio deidistribuiti durante il già citato Febbraio? Continuate la lettura del nostro speciale ...

Advertising

PlayStationIT : I tuoi giochi inclusi con PlayStation Plus a marzo: ?? Ark: Survival Evolved ??? Team Sonic Racing ?? Ghostrunner E s… - DCobra2078 : RT @PlayStationIT: I tuoi giochi inclusi con PlayStation Plus a marzo: ?? Ark: Survival Evolved ??? Team Sonic Racing ?? Ghostrunner E solo p… - infoitscienza : PlayStation Plus, ufficiali i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022! - slowercomic8 : RT @PlayStationIT: I tuoi giochi inclusi con PlayStation Plus a marzo: ?? Ark: Survival Evolved ??? Team Sonic Racing ?? Ghostrunner E solo p… - lillydessi : Giochi Playstation Plus di marzo 2022, ecco i titoli gratis - -