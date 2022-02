Pnrr, la minoranza interroga il sindaco Mastella: “Occhio ai bandi di edilizia scolastica” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – interrogazione dei Consiglieri di minoranza al sindaco di Benevento Clemente Mastella. “I sottoscritti Consiglieri Comunali visti i bandi per l’attuazione del Pnrr relativi ad interventi in materia di edilizia scolastica, potenziamento del tempo pieno, mense e sport negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo. interrogano la S.V. per sapere se e quali progetti il Comune ha presentato, o intende presentare, per accedere ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per le seguenti Missioni e Componenti-Missione 4- ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –zione dei Consiglieri dialdi Benevento Clemente. “I sottoscritti Consiglieri Comunali visti iper l’attuazione delrelativi ad interventi in materia di, potenziamento del tempo pieno, mense e sport negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo.no la S.V. per sapere se e quali progetti il Comune ha presentato, o intende presentare, per accedere ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per le seguenti Missioni e Componenti-Missione 4- ...

