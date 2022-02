LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km all’arrivo, si infiamma la corsa! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 3 km all’arrivo, il gruppo perde unità ma i big sono tutti lì. 13.32 Nel frattempo Bissegger continua a perdere terreno. Ora lo svizzero ha un ritardo di 1’20” dalla testa della corsa. In poche parole: addio maglia di leader. 13.32 Il gruppo riprende il sestetto davanti! Gruppo di nuovo compatto. 13.30 Sale a 15” il vantaggio dei sei battistrada. 4,5 km all’arrivo. 13.28 Si è formato un gruppetto di sei corridori davanti. Oltre a Majka ci sono Harper, Mader, Guerreiro, Leknessund e Taaramae. 13.26 Rafael Majka molto attivo in questa fase. Il polacco tenta l’allungo. 5,5 km all’arrivo. 13.24 Si è staccato anche Bissegger! Già molto ampio il suo distacco (40”). 13.24 Rientrano in diversi corridori. Ora il gruppo principale conta circa 40 elementi. C’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 3 km, il gruppo perde unità ma i big sono tutti lì. 13.32 Nel frattempo Bissegger continua a perdere terreno. Ora lo svizzero ha un ritardo di 1’20” dalla testa della corsa. In poche parole: addio maglia di leader. 13.32 Il gruppo riprende il sestetto davanti! Gruppo di nuovo compatto. 13.30 Sale a 15” il vantaggio dei sei battistrada. 4,5 km. 13.28 Si è formato un gruppetto di sei corridori davanti. Oltre a Majka ci sono Harper, Mader, Guerreiro, Leknessund e Taaramae. 13.26 Rafael Majka molto attivo in questa fase. Il polacco tenta l’allungo. 5,5 km. 13.24 Si è staccato anche Bissegger! Già molto ampio il suo distacco (40”). 13.24 Rientrano in diversi corridori. Ora il gruppo principale conta circa 40 elementi. C’è ...

