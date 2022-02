LIVE Italia-Svezia 1-0 calcio femminile, Alrgarve Cup 2022 in DIRETTA: Giacinti firma la rete del vantaggio! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Gooooooooooooooooool, Giacintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bonansea per Giacinti che tira a giro sul secondo palo mettendo in rete, Italia-Svezia 1-0. 15? Punizione di Andersson che finisce sulle mani di Giuliani. 13? Svezia che ora prova ad alzare il baricentro. 11? Italia che ha approcciato veramente bene alla partita. 9? Sara Gama di testa manda sull’esterno della rete. 7? Partita molto fallosa a centrocampo, il vento crea disturbo alle giocatrici. 5? Svezia che non riesce a prendere il comando del gioco, Italia che gestisce il pallone. 3? Possesso palla iniziale prolungato dell’Italia. 1? Inizia la partita! 12.00 Inni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Gooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bonansea perche tira a giro sul secondo palo mettendo in1-0. 15? Punizione di Andersson che finisce sulle mani di Giuliani. 13?che ora prova ad alzare il baricentro. 11?che ha approcciato veramente bene alla partita. 9? Sara Gama di testa manda sull’esterno della. 7? Partita molto fallosa a centrocampo, il vento crea disturbo alle giocatrici. 5?che non riesce a prendere il comando del gioco,che gestisce il pallone. 3? Possesso palla iniziale prolungato dell’. 1? Inizia la partita! 12.00 Inni ...

