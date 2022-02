LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | continua il lavoro al Montmelò | Charles Leclerc saldamente in vetta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.57 La Haas entra in azione. Il team americano è reduce da due annate negative, sarà il momento della svolta? Up and running #HaasF1 pic.twitter.com/xBAbseJLgJ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 23,10.54 Di nuovo in pista Lando Norris, l’inglese è al momento al secondo posto, ma con oltre un secondo di distacco daThe #MCL36 and @LandoNorris back on track in Barcelona. We know you love to see it. #F1ing pic.twitter.com/m1LccUx5vO — McLaren (@McLarenF1) February 23,10.51 Volete fare una bella comparazione delle nuove vetture? Eccovi servita questa foto… pic.twitter.com/rMmQwtC5El — JJM (@johnmolloy34) February 23,10.48 AGGIORNAMENTO TEMPI DEL DAY-1, ...