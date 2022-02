Juventus, Procura Federale chiude indagini per operazioni di mercato con la Pro Vercelli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ricevuto inaspettatamente la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale presso la F.I.G.C. riguardo la valutazione degli effetti di un trasferimento con la Juventus F.C. dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C..”. Inizia così la nota del club piemontese, che ha condiviso la propria sorpresa nell’apprendere la conclusione delle indagini per mano della Procura Federale. “La Società – prosegue il comunicato – conta, formulando le proprie difese nei termini previsti dalla normativa Federale, di poter al più presto dimostrare la correttezza e la trasparenza delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “La F.C. Pro1892 comunica di aver ricevuto inaspettatamente la comunicazione di conclusione delleda parte dellapresso la F.I.G.C. riguardo la valutazione degli effetti di un trasferimento con laF.C. dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C..”. Inizia così la nota del club piemontese, che ha condiviso la propria sorpresa nell’apprendere la conclusione delleper mano della. “La Società – prosegue il comunicato – conta, formulando le proprie difese nei termini previsti dalla normativa, di poter al più presto dimostrare la correttezza e la trasparenza delle ...

