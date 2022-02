Juventus, doppia tegola per Allegri: il comunicato UFFICIALE (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus guadagna un buon pareggio in casa del Villareal negli ottavi di Champions, ma torna con qualche infortunio: le condizioni Pronti, via e la partita di andata degli ottavi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laguadagna un buon pareggio in casa del Villareal negli ottavi di Champions, ma torna con qualche infortunio: le condizioni Pronti, via e la partita di andata degli ottavi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

infoitsport : Juventus, doppia tegola | Stop di due mesi: il comunicato UFFICIALE - infoitsport : Ultim’ora Villarreal-Juventus, colpo di scena Allegri | Doppia bocciatura shock - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: Stasera c'è Villarreal vs. Juventus. Nell'ultima puntata (da 31:30 circa) abbiamo parlato di come gioca la squadra di Eme… - linformatore11 : Data 22 Febb 2022 ? 21;00 Nazione ???? Sport ?? Lega: Champions League ?? Incontro: Villareal-Juventus ?? ?? Analis… - vale7inter : Doppia cifra per #Scamacca in #SerieA, grazie al gol contro il suo futuro. L’#Inter ha messo qualcosa in più delle… -