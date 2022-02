Il lancio di fogli contro il Ministro D’Incà alla Camera | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento si trovava questa mattina alla Camera dei deputati per annunciare il ricorso alla “mozione fiducia” al governo per l’approvazione di alcune norme sulla situazione sanitaria e pandemica in Italia, come l’obbligo vaccinale. Ed è quella la mossa che ha fatto sobbalzare dagli scranni di Montecitorio le facili proteste del gruppo Alternativa che si è scagliata contro Federico D’Incà prima occupando i banchi dell’esecutivo e poi lanciando dei fogli di carta contro di lui. Dl Covid, protesta del gruppo L’Alternativa c’è a Montecitorio, lanciati fogli contro D’Incà#covid #politica pic.twitter.com/5V3b6ixEYa — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) February 23, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilper i rapporti con il Parlamento si trovava questa mattinadei deputati per annunciare il ricorso“mozione fiducia” al governo per l’approvazione di alcune norme sulla situazione sanitaria e pandemica in Italia, come l’obbligo vaccinale. Ed è quella la mossa che ha fatto sobbalzare dagli scranni di Montecitorio le facili proteste del gruppo Alternativa che si è scagliataFedericoprima occupando i banchi dell’esecutivo e poi lanciando deidi cartadi lui. Dl Covid, protesta del gruppo L’Alternativa c’è a Montecitorio, lanciati#covid #politica pic.twitter.com/5V3b6ixEYa — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) February 23, ...

