“Ho fatto testamento”. Amanda Lear, il delicato intervento chirurgico a 82 anni. Le sue condizioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Amanda Lear, momento di vita molto delicato per l’artista. Si è sottoposta a un delicato intervento al cuore presso una clinica in Svizzera lo scorso gennaio. Amanda Lear, 82 anni, icona di stile e di femminilità, svela alcuni dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata per Chi. Tutto, dopo il messaggio di gioia condiviso sul social. Una vera e propria gioia da condividere dopo aver passato momenti di apprensione: “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, ha comunicato a tutti i fan Amanda Leard non appena finito l’intervento chirurgico al cuore. Una notizia che avrebbe allarmato tutti, alla lcue del silenzio per la privacy mantenuto nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), momento di vita moltoper l’artista. Si è sottoposta a unal cuore presso una clinica in Svizzera lo scorso gennaio., 82, icona di stile e di femminilità, svela alcuni dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata per Chi. Tutto, dopo il messaggio di gioia condiviso sul social. Una vera e propria gioia da condividere dopo aver passato momenti di apprensione: “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, ha comunicato a tutti i fand non appena finito l’al cuore. Una notizia che avrebbe allarmato tutti, alla lcue del silenzio per la privacy mantenuto nel corso ...

