Google Pixel 7 | sei tu? Svelato il design dello smartphone | le immagini

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Trapelato il presuntodi7: scopriamo come dovrebbe essere il prossimodi Big G in queste! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

non sembra intenzionata a lanciare uno smartphone completamente diverso rispetto ai modelli precedenti:7 dovrebbe presentare un modulo fotografico che abbracci la parte superiore della ...Nelle ultime ore il medio - gamma Samsung è stato scovato sulla piattaforma Play Console di. ... Display a risoluzone 2.400 x 1.080, 450 ppi Processore : octa - core Exynos S5E8825, ...Un inedito leak pubblica il presunto design di Google Pixel 7: si notano piccole novità ma sostanzialmente non sembrano esserci rivoluzioni.A pochi giorni dal lancio ufficiale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, in rete sono già stati diffusi diversi leak che riguardano il nuovo Pixel 7.