F1 test Barcellona 2022: Alfa Romeo con livrea camouflage in attesa della presentazione ufficiale (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non è passata inosservata, per usare un eufemismo, l'Alfa Romeo in occasione dei test F1 in quel di Barcellona. La vettura è infatti l'unica in pista in versione camouflage. Il motivo? La presentazione ufficiale avverrà nella giornata di domenica 27 febbraio, quindi solo dopo i test sul circuito di Montmelò. Per non svelare dettagli sulla propria livrea, il team ha dunque attuato questa stratagemma per poter sfrecciare sul tracciato. Di seguito la FOTO dell'Alfa Romeo camouflage. Intanto Alfa Romeo sta girando con la livrea camouflage usata per lo shakedown di Fiorano, in attesa di ...

RobChinchero : Dopo due anni i test di Barcellona tornano ad aprire la stagione di Formula 1. Nel 2020 era stato l'ultimo evento p… - venti4ore : Test Barcellona Ferrari in pista con Leclerc, subito tanti giri - Dr4couis : @txmars No quest'anno i test di Barcellona non vengono trasmessi solo quelli in Bahrain - Ruda97_Official : AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO DUE ORE 1) Leclerc - 1:21.718 2) Verstappen - 1:22.246 3) Norris - 1:22.382 Kubica unico… - BarbaraPremoli : Da oggi il via alla tre giorni di test a Barcellona -