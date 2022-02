Diciottenne di Battipaglia suicida a New York Il legale | Isolato dalla classe e vittima di misure primitive

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un comunicato diffuso dall’avvocato americano che si trova a New, la famiglia di Claudio Mandia, il giovane dimorto in un college negli States alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, conferma (anticipazioni in merito erano già state diffuse nella giornata di ieri) secondo quanto riportano organi di stampa che danno conto della nota, che il decesso sarebbe avvenuto per suicidio. Un gesto che potrebbe essere – secondo l’ipotesi ventilata nel comunicato – conseguenza della punizione che gli sarebbe stata inflitta con un isolamento di tre giorni per aver copiato un compito importante, propedeutico al conseguimento del diploma finale e quindi all’accesso all’Università. Il giovane è morto nella notte tra giovedì e venerdì. I genitori sono arrivati sabato per il suo diciottesimo compleanno e al loro arrivo avvertiti della tragedia. ...