Crisi dei chip - Più semiconduttori per l'auto: Bosch aumenterà la produzione a Reutlingen (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Bosch ha in programma di aumentare i propri investimenti nel campo della produzione di semiconduttori per applicazioni automobilistiche. Per affrontare l'attuale carenza di chip e soddisfare la crescente domanda di dispositivi microelettronici, l'azienda tedesca ha stanziato 250 milioni di euro, in modo da ampliare la sua fabbrica di wafer di silicio di Reutlingen (Baden-Württemberg). Il progetto. Bosch prevede un'espansione della capacità produttiva dell'impianto con ulteriori 3.600 metri quadrati di spazio per le clean-room (le camere sterili fondamentali per le prove di laboratorio e altre fasi della lavorazione dei semiconduttori), la realizzazione di un impianto energetico e la costruzione di un edificio aggiuntivo per i sistemi di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha in programma di aumentare i propri investimenti nel campo delladiper applicazionimobilistiche. Per affrontare l'attuale carenza die soddisfare la crescente domanda di dispositivi microelettronici, l'azienda tedesca ha stanziato 250 milioni di euro, in modo da ampliare la sua fabbrica di wafer di silicio di(Baden-Württemberg). Il progetto.prevede un'espansione della capacità produttiva dell'impianto con ulteriori 3.600 metri quadrati di spazio per le clean-room (le camere sterili fondamentali per le prove di laboratorio e altre fasi della lavorazione dei), la realizzazione di un impianto energetico e la costruzione di un edificio aggiuntivo per i sistemi di ...

Advertising

fanpage : 'Se avessimo un #Putin in Italia staremmo ancora meglio', diceva qualche anno fa Matteo Salvini. Posizioni che oggi… - gparagone : Per gli italiani si sta mettendo male. Non solo sul piano dei #DirittiSospesi e della #Democrazia in pausa, ma anc… - fanpage : L’ingresso dei carri armati russi nella zona del Donbass è costata la vita ad almeno due soldati ucraini, con l’ese… - nu_jah95 : RT @Mark16462048: Appoggio la protesta degli autotrasportatori che denunciano prezzi esorbitanti del gasolio e dei pedaggi autostradali. La… - korfio : Di Maio sul pezzo. Alla luce dei nuovi sviluppi della crisi russoucraina ha fatto sgomberare l'ambasciata italiana… -