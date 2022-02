?Covid in Campania | 4 394 casi e 12 morti | indice di contagio all' 11 | 12% | crollano i ricoveri

Advertising

salernonotizie : Covid: in Campania 4394 nuovi positivi, 12 decessi. Incidenza all’11,82% - sevenblog_it : Da oggi finalmente diremo addio alla mascherina, almeno all’aperto. È il primo passo verso la fine dell’emergenza s… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 23 FEBBRAIO 2022 Ecco l’aggiornamento?? - SLN_Magazine : Covid oggi Campania, 6.116 contagi e 22 morti: bollettino 22 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Puntalobiettivo : @Puntalobiettivo COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... compreso la concessione delle aree all'aperto e extraper le attività commerciali. Chiederemo al sindaco Vincenzo Napoli e al governatore dellaVincenzo De Luca di sollecitare il ...L'emergenzaha creato profonde difficoltà per la, una delle regioni con una economia basata prevalentemente sul turismo. Tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione,...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 23 febbraio, sono 49.040 i nuovi casi e il tasso di positività è del 10,2%.EMILIA ROMAGNA - Sono 3.201 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 29 morti. N ...