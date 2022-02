Covid: altri 392 positivi a Bergamo, in Lombardia calano ricoveri e decessi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 392 i positivi al Covid-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di mercoledì 23 febbraio, 5.534 in Lombardia a fronte di 72.816 tamponi effettuati (il 7,5% del totale). A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71), mentre si registrano 18 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 72.816, totale complessivo: 32.723.256 – i nuovi casi positivi: 5.534 – in terapia intensiva: 130 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.201 (-71) – i decessi, totale complessivo: 38.423 (+18) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.813 di cui 727 a Milano città; Bergamo: 392; Brescia: 669; Como: 277; Cremona: 239; Lecco: 173; Lodi: 116; Mantova: 273; Monza e Brianza: 439; Pavia: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 392 ial-19 segnalati in provincia dinel bollettino di mercoledì 23 febbraio, 5.534 ina fronte di 72.816 tamponi effettuati (il 7,5% del totale). A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71), mentre si registrano 18. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 72.816, totale complessivo: 32.723.256 – i nuovi casi: 5.534 – in terapia intensiva: 130 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.201 (-71) – i, totale complessivo: 38.423 (+18) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.813 di cui 727 a Milano città;: 392; Brescia: 669; Como: 277; Cremona: 239; Lecco: 173; Lodi: 116; Mantova: 273; Monza e Brianza: 439; Pavia: ...

Advertising

matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - fattoquotidiano : Covid, scoperti nei pipistrelli altri tre virus quasi uguali al Sars-Cov2. Gli esperti: “Monito per prepararsi a fu… - claudia__74 : RT @Atrebor78: @neap_psycho Al massimo, la regina farà fuori ogni variante covid e regnerà per altri 100 anni! D’altronde… è un …corona ??… - Dagherrotipo1 : A coloro (@DSantanche, #Cruciani ecc ecc) che continuano a parlare della PROPRIA libertà, senza considerare MAI che… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, 49.040 nuovi casi con 479.447 tamponi e altri 252 decessi #covid -